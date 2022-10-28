Таролог Людмила Хомутовська за допомогою карт розповіла про фінансування війни в Україні, чи готове НАТО до вступу у війну та коли очікувати на блискавичну перемогу нашої держави.

«На сьогодні я не бачу, що війська НАТО втручаються у війну, але йде підготовка до нас вирушити, якщо щось відбудеться, наприклад, ядерна зброя. Не здивуюсь, якщо за дві години вони вже будуть на місці.

Щодо повітряної загрози, то у листопаді вона ще буде досить активною, у грудні бачу певне полегшення. Бо вже немає куди гірше…

Щодо регіонів, то на сході чекаємо нових перемог, хоча там нічого не змінюється, в центрі країни будуть ще загрози, на півдні ситуація, яку ми не можемо спрогнозувати. На півночі більш-менш спокійно, на заході — те ж саме, — повідомила таролог. — Щодо роботи ППО, то до кінця року ми мінімізуємо попадання ракет та іранських дронів, справа у тому, що доведеться чекати довго зброю від західних партнерів. Зима буде важкою, зрозумійте, що війна триватиме. Карти кажуть, що ось-ось звільнять Херсон, потім буде Луганщина, активізується скоро Запорізька, Донецька — це щось довгограюче. Всі території найближчим часом ми не повернемо, які були до 2014 року".

Щодо планів путіна, то Хомутовська впевнена, що він хоче призупинити війну.

«Він йде на дурні вибрики, аби це зупинити. Йдуть домовленості, платяться дуже великі кошти. Наприклад, тому ж Ердогану. Все ж таки росія багата країна, і її не так легко вичерпати, як іншу, там дуже великий потенціал. Сказати, що завтра закінчаться кошти — це не про них, на жаль. Бачу, що будуть ще санкції проти росії, але вони не мають такої швидкості дії як би хотілось».

Нагадаємо прогноз Людмили Хомутовської щодо ситуації на кінець жовтня.

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