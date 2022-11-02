Неймовірне досягнення «Баварії» та подарунок для Клоппа: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 листопада, фінішував груповий турнір у чотирьох квартетах Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал». До плей-оф ЛЧ з квартетів А--D пробилися «Наполі», «Ліверпуль», «Брюгге», «Порту», «Баварія», «Інтер», «Тоттенхем» та «Айнтрахт», а в Лізі Європи єврокубковий сезон продовжать «Аякс», «Байєр», «Барселона» та «Спортинг».

Ліга чемпіонів. 6-й тур

Група А

«Ліверпуль» (Англія) — «Наполі» (Італія) — 2:0 (Салах, 85, Нуньєс, 90+8).

Щоб обійти «Наполі» та фінішувати у квартеті на першому місці, землякам «Бітлз» треба було обіграти «Наполі» з різницею в чотири та більше м'ячів. Архіскладне завдання, особливо з урахуванням того, що підопічні Лучано Спаллетті цього сезону взагалі не програвали ні в серії А, ні в єврокубках. Тому гравці «Ліверпуля» просто подарували своєму наставнику Юргену Клоппу у день його 400-го матчу на чолі команди перемогу з перевагою у пару м'ячів. Скромно та зі смаком. Особливо після двох поспіль поразок в АПЛ.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Аякс» (Нідерланди) — 1:3 (Тавернієр, 87, з пенальті — Бергхейс, 4, Кудус, 29, Франсішку Консейсау, 89).

Віцечемпіон Шотландії завершив виступи в єврокубковому сезоні не лише з нулем у графі «очки», а й з огидною різницею забитих та пропущених м'ячів 2:22.

Підсумкове становище команд: 1. «Наполі» — 15 очок; 2. «Ліверпуль» — 15; 3. «Аякс» — 6; 4. «Рейнджерс» — 0.

Група В

«Порту» (Португалія) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:1 (Таремі, 5, Ауштакіу, 24 — Маркано, 90+5).

30-річний іранський форвард «Порту» Таремі забив 5 голів у трьох останніх матчах Ліги чемпіонів та допоміг чемпіону Португалії виграти групу, а заразом залишити іспанського гранда без єврокубкової весни. До речі, «Атлетико» вперше у своїй історії посів останнє місце у квартеті ЛЧ.

«Байєр» (Німеччина) — «Брюгге» (Бельгія) — 0:0 .

Чемпіон Бельгії із захисником збірної України Соболем в «основі» та форвардом Яремчуком, який вийшов на заміну на 87-й хвилині, вперше в історії пробився до плей-оф Ліги чемпіонів, а заразом дозволив «Байєру» «зачепитися» за Лігу Європи.

Підсумкове становище команд: 1. «Порту» — 12; 2. «Брюгге» — 11; 3. «Байєр» — 5; 4. «Атлетико» — 5.

Група С

«Баварія» (Німеччина) — «Інтер» (Італія) — 2:0 (Павар, 32, Шупо-Мотінг, 72).

Мюнхенський гранд, який достроково гарантував собі перемогу в групі, обіграв «Інтер» та встановив історичний рекорд. Нікому раніше, як «Баварії», не вдавалося у двох сезонах поспіль завершити груповий турнір Ліги чемпіонів з максимальним результатом — 18 очок з 18 можливих.

«Вікторія» (Чехія) — «Барселона» (Іспанія) — 2:4 (Хори, 52, з пенальті, 63 — Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75).

Підсумкове положення команд: 1. «Баварія» — 18; 2. «Інтер» — 10; 3. «Барселона» — 7; 4. «Вікторія» — 0.

Група D

«Марсель» (Франція) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:2 (Мбемба, 45+2 — Лангле, 54, Хейб'єрг, 90+5).

«Спортинг» (Португалія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:2 (Артур Гомес, 39 — Камада, 62, Коло-Муані, 72).

Домашня поразка від чинного переможця Ліги Європи «Айнтрахта» коштувала «Спортингу» місця в 1/8 Ліги чемпіонів.

Підсумкове становище команд: 1. «Тоттенхем» — 11; 2. «Айнтрахт» — 10; 3. «Спортинг» — 7; 4. «Марсель» — 6.

У середу, 2 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: група Е — «Челсі» — «Динамо» (Загреб), «Мілан» — «Зальцбург»; група F — «Шахтар» — «Лейпциг», «Реал» — «Селтик»; група G — «Манчестер Сіті» — «Севілья», «Копенгаген» — «Боруссія» (Дортмунд); група Н — «Ювентус» — «ПСЖ», «Маккабі» (Хайфа) — «Бенфіка».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги Європи «Динамо» — «Фенербахче».

Фото ФК «Баварія»

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram