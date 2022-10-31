У четвер, 3 листопада, київське «Динамо», яке після нічиєї з АЕКом (3:3) припинило боротьбу за вихід до плей-оф єврокубків, проведе на стадіоні «Краковія» у польському Кракові останній поєдинок у групі проти турецького «Фенербахче». Нагадаємо, що в першій грі на полі суперника «біло-сині» зазнали образливої поразки (1:2), а ще раніше вибили підопічних Жорже Жезуша з кваліфікації Ліги чемпіонів (0:0 — на своєму полі та 2:1 — у додатковий час в гостях).

Незважаючи на те, що з турнірної точки зору, поєдинок для «Динамо» не має жодного значення (з останнього місця у групі Циганков і компанія вже не піднімуться), 77-річний наставник киян Мірча Луческу перед грою у Польщі зробив досить дивну заяву. Мовляв, його хлопцям треба обіграти турків, щоб довести, що саме вони найсильніша команда у квартеті. І справді — одне очко в п'яти матчах набрали. Чим не найсильніші?

Минулими вихідними суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Динамо» на «Арені Львів» обіграло в поєдинку УПЛ «Кривбас» — 3:1 (Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 — Дебелко, 45+2) і посідає у турнірній таблиці лише 8-е місце. У свою чергу, «Фенербахче» у гостьовій грі чемпіонату Туреччини розгромив «Істамбулспор» — 5:2 (Батшуайї, 18, з пенальті, 49, 88, Кахвечі, 36, Валенсія, 86 — Топаллі, 48, 67) та зміцнив лідерство у лізі (три очки переваги за гри в запасі над «Адана Демірспором» та чотири — над «Бешикташем»).

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу стамбульцям. Наприклад, контора William Hill приймає ставки на перемогу динамівців з коефіцієнтом 4,33, на нічию — 3,60, на виграш гостей з берегів Босфора — 1,80.

У прямій трансляції на території України матч «Динамо» — «Фенербахче» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Група В. 6-й тур

3 листопада (четвер)

«Динамо» — «Фенербахче» 22:00 MEGOGO

В іншому матчі у групі французький «Ренн» прийме на рідній арені кіпрський АЕК.

Становище команд: 1. «Фенербахче» — 11 очок; 2. «Ренн» — 11; 3. АЕК — 4; 4. «Динамо» — 1 .

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Фото lodz. pl

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