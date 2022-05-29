Українець Лунін виграв із «Реалом» скандальний фінал Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У суботу, 28 травня, у Парижі на «Стад де Франс» пройшов фінальний матч найпрестижнішого клубного турніру Європи — Ліги чемпіонів. У ньому, як і чотири роки тому в Києві на НСК «Олімпійський», зійшлися англійський «Ліверпуль» та мадридський «Реал».

Ліга чемпіонів. Фінал

«Ліверпуль» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 0:1 (Вінісіус Жуніор, 59).

Ліверпуль: Алісон, Фабіньо, ван Дейк, Конате, Робертсон, Алькантара (Фірміно, 77), Хендерсон (Кейта, 77), Александер-Арнольд, Мане, Салах, Діас (Діогу Жота, 65).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Модрич (Себальос, 90), Каземіро, Вальверде (Камавінга, 86), Бензема, Вінісіус Жуніор (Родріго, 90+3).

Звітний поєдинок увійшов до історії турніру, навіть не розпочавшись. Фінал у Парижі став першим за 67 років проведення Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, початок якого організаторам довелося перенести більш ніж на півгодини (якщо точніше — 36 хвилин). Згідно з офіційно озвученою причиною, до такого кроку довелося вдатися, оскільки автобус із футболістами «Ліверпуля» застряг у заторі. Інша, куди більш реалістична, причина — величезна кількість уболівальників з квитками не змогли вчасно потрапити на стадіон, а багато «зайців» прорвалися на територію стадіону без перепусток на гру. Довелося «попрацювати» службі охорони «Сен-Дені», щоб навести лад…

Букмекери бачили «мерсісайдців» фаворитами вирішального поєдинку. Але при цьому всі чудово розуміли, що на боці «вершкових» колосальний досвід — 16 фіналів, з яких 13 завершилися тріумфом. Більше того, «Реал» став першим клубом, який включив до стартового складу фінального матчу одразу чотирьох футболістів (Бензема, Модрич, Кроос та Алаба), які мають за плечима понад 100 матчів кожен у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Перед матчем наставник «червоних» Юрген Клопп пообіцяв, що його підопічні гратимуть заради України, яка воює проти агресорів із росії. Не відстали від наставника свого улюбленого клубу й фанати — зокрема, фанати пронесли на трибуни «Стад де Франс» жовто-синій прапор, на якому були написані слова неофіційного гімну «Ліверпуля» — You'll never walk alone.

Щодо самої гри, то перший тайм явно краще вдався «Ліверпулю». Підопічні Юргена Клоппа і м'ячем володіли більше, і моменти створювали, і були близькими до того, щоб відкрити рахунок до перерви. Чого вартий лише удар Салаха з кута воротарського після прострілу з правого флангу або постріл Мане з-за меж штрафного майданчика — в обох випадках вище за всякі похвали зіграв голкіпер «Реала» Куртуа, причому у другому епізоді бельгійцю на допомогу ще й стійка прийшла.

Утім, перед самою перервою вболівальникам «мерсісайдців» довелося пережити не найприємніші моменти. Після закидання до штрафного майданчика «Ліверпуля» Бензема зачепився за м'яч та відправив сферу у ворота — ось тільки радість футболістів та фанатів «Реала» виявилася передчасною, і гол було скасовано через офсайд у француза.

Те, що не вдалося Каріму, втілив Вінісіус Жуніор. На 59-й хвилині пройшла зразкова атака «вершкових», Вальверде з правого флангу віддав класний пас урозріз до штрафного майданчика, і 21-річному Вінісіусу Жуніору, який вискочив із-за спин захисників, залишалося поцілити у площину з кількох метрів — 0:1.

Цей момент так і залишився для «вершкових» єдиним небезпечним за матч. А ось «Ліверпуль» практично весь час до фінального свистка провів в атаках, сподіваючись врятувати матч, і мав убивчий момент для цього, коли Салах вирвався на ударну позицію, але в черговий раз блискуче зіграв Куртуа, парирувавши м'яча на кутовий.

У підсумку мінімальна перемога принесла «Реалу» 14-й Кубок чемпіонів в історії клубу. У найближчого переслідувача, італійського «Мілана», рівно вдвічі менше — сім трофеїв. А голкіпер Андрій Лунін став третім українцем, після Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука, якому вдалося здобути Кубок чемпіонів. Щоправда, при цьому наш співвітчизник не провів жодного матчу в нинішньому розіграші, але володарем «вухастого» може називатися.

При цьому головний тренер «вершкових» Карло Анчелотті став першим в історії тренером, який зміг виграти чотири Кубки чемпіонів — по два з «Міланом» (у 2003-му та 2007-му) та «Реалом» (у 2014-му та 2022-му). А одразу дев'ять його нинішніх підопічних — Карім Бензема, Дані Карвахаль, Лука Модрич, Гарет Бейл, Тоні Кроос, Каземіро, Марсело, Начо та Іско — тепер можуть похвалитися п'ятьма завойованими трофеями у своїх колекціях.

Насамкінець додамо, що м'яч із українським написом «Мир», яким грали у фіналі Ліги чемпіонів, буде виставлений на аукціон. Виручені кошти підуть на рахунок Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити людей, у тому числі українців, які змушені залишати свої домівки через конфлікти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Айнтрахт» тріумфував у Лізі Європи, завоювавши перший за 42 роки єврокубок, а Жозе Моуріньо здобув п'ятий європейський трофей у кар'єрі, вигравши з «Ромою» Лігу конференцій.

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