Де дивитися онлайн «Шахтар» — «Лейпциг»: розклад трансляцій вирішального матчу за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів

У середу, 2 листопада, донецький «Шахтар», який зіграв на виїзді внічию із «Селтиком» (1:1) та гарантував собі «євровесну», проведе у Варшаві поєдинок 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти німецького «Лейпцига». Нагадаємо, що перша зустріч суперників у Лейпцигу завершилася розгромною перемогою «гірників» (4:1).

У майбутньому поєдинку вирішиться доля другої путівки від групи F до плей-оф турніру (першу заздалегідь «забронював» мадридський «Реал»). «Гірники» відстають від свого суперника на три очки й у разі перемоги випередять німецький клуб за показником особистих зустрічей. Будь-який інший результат означатиме, що донеччани продовжать свій виступ у Лізі Європи.

На вихідних команди провели свої матчі в національних чемпіонатах. Підопічні Ігора Йовічевіча, граючи в меншості, не втримали перемогу над непоступливою «Олександрією» — 2:2 (Михайличенко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87; на 57-й хвилині вилучено гравця «Шахтаря» Тейлора) тепер відстають від лідируючого «Дніпра-1» на два очки.

Що стосується «Лейпцигу», то підопічні Марко Розе обіграли в домашньому матчі «Байєр» — 2:0 (Нкунку, 32, Вернер, 83), піднявшись у турнірній таблиці на п'яте місце та з 19 очками в активі відстаючи від лідируючої «Баварії» на шість балів.

Відеоогляд матчу «Лейпциг» — «Байєр» — 2:0

У майбутньому матчі букмекери віддають явну перевагу німецькому клубу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Лейпцига» приймає з коефіцієнтом 1,68, на нічию — 3,85, на виграш «Шахтаря» — 5,00.

У прямому ефірі поєдинок «Шахтар» — «Лейпциг» на території України покаже (початок — о 19:45) медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група F. 6-й тур

2 листопада (середа)

«Шахтар» — «Лейпциг» 19:45 MEGOGO

У паралельному поєдинку в квартеті в Мадриді в той же час зіграють «Реал» та «Селтик».

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Лейпциг» — 9; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Селтик» — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» врятувало поєдинок з АЕКом, але вилетіло з єврокубків.

Фото ФК «Шахтар»

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