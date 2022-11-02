Ставка терористів на зиму абсолютно прозора для всіх. Потрібні час і терпіння, щоб довести, що ця їхня надія не справдиться, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні назвав удари росії по критичній інфраструктурі нашої держави викликом для всієї Європи.

«Ставка терористів на зиму — абсолютно прозора для всіх, і цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність — це слово про них, а не про Європу», — сказав він.

Розповідаючи про відновлювальні роботи після російських ударів, президент зазначив, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання, а для більшості — й технічну можливість постачання електрики. Наразі стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. У тому числі й на звільнених від рашистів територіях. Так, на Харківщині для понад 20 тисяч споживачів відновлено постачання газу.

«Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не зважають на видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише російського удару 31 жовтня, то застосовані ракети й дрони коштували рфї в еквіваленті понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тис. російських пенсіонерів… Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України», — підкреслив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на питанні експорту української агропродукції, наголосивши на необхідності довгострокового захисту зернового коридору. За його словами, росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають продовольчий експорт. Адже це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей.

«На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо», — додав він.

Президент України подякував всім, хто допомогає нашій державі. Він, зокрема, розповів про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, зазначивши, що обговорювалися «цілком конкретні проекти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об’єктів».

Також він зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка свого часу допомогла Україні у процесі приєднання до загальноєвропейської енергомережі.

«Ми почули від пані єврокомісара необхідні сигнали підтримки. Обговорили ініціативу створення такого формату, який, як військовий „Рамштайн“, зможе працювати заради нашої спільної безпеки, але саме концентровано в енергетичній площині. Щось на кшталт „енергетичного Рамштайну“ — кошти, технічна підтримка, трансформатори, генератори, енергоносії — це те, що життєво необхідно для нашого захисту», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що після атаки на російські кораблі у Чорному морі рф заявила, що виходить з зернової ініціятиви. Володимир Зеленський після цього заявив, що через рф у деяких країнах, зокрема, в Ефіопії, Ємені та Сомалі, спостерігається катастрофічний дефіцит продовольства.

Фото ОП

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram