росія заявила про вихід із «зернової угоди» після атаки на Севастополь

Росія призупиняє участь у реалізації «зернової угоди» після вибухів у Севастопольській бухті. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони росії.

У російському МЗС повідомили, що рф опрацьовує практичні кроки через причетність британських фахівців до підготовки теракту в Чорному морі. Там додали, що дія «продуктової угоди» припинена на невизначений термін, оскільки російська сторона більше не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів.

Тим часом, Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про вихід з «зернової ініціативи», повідомив у коментарі Суспільному речник президента Нікіфоров:

«Україна не підписувала з РФ жодних „зернових угод“. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба росія під надуманим предлогом блокує «зерновий коридор».

«Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань», — написав він у Twitter.

Голова Офісу президента Анддрій Єрмак назвав повідомлення про припинення «зернового коридору» примітивним шантажем.

«Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий… Вигадки про „брудну бомбу“, над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об"єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця», — написав він.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що в ніч на 29 жовтня в Севастополі були атаковані чотири військові кораблі чорноморського флоту росії — у тому числі фрегат, носій крилатих ракет «Калібр» «Генерал Макаров» і десантний корабель.

Як писали «ФАКТИ», у росії ще у вересні заговорили про обмеження вивезення зерна з українських портів, яке почали експортувати на початку серпня після того, як відповідну угоду було затверджено. Російський президент володимир путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоку, заявив, що, мовляв, практично все зерно йде не в найбідніші країни світу, а в Євросоюз.

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