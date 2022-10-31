Відмова росії від «зернової угоди» стала однією із тем традиційного вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.

«У порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії — країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею. Ефіопія на межі голоду. Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Великої Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але і цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН, і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом. Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони… Спочатку вони говорили про „бойових птахів“, потім — про „бойових комах“, тепер — „бойове зерно“… Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально — хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи», — заявив президент.

Він зазначив, що росія — це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії.

«Росія — це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. „Зерновий коридор“ — це дуже конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче жодних справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти. Тиждень за тижнем Росія гальмувала „зерновий коридор“ попри свої ж обіцянки партнерам і тепер заблокувала його повністю. Україна зі свого боку зробить усе, щоб експортна зернова ініціатива працювала й надалі. І я дякую всім, хто допомагає нашій державі!» — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент заявив, що невелика групка людей у кремлі робить все для того, щоб мільйони африканців, жителів Близького Сходу та Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду або як мінімум жорсткої цінової кризи.

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