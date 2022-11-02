Іран готовий розпочати війну із Саудівською Аравією — червоний «прапор відплати» вже піднято над однією з головних святинь країни

Ситуація на Близькому Сході загострилася через агресивні плани Ірану. Тегеран звинувачує спецслужби США, Великобританії, Ізраїлю та Саудівської Аравії у плануванні, організації та реалізації масових протестів після смерті активістки Махси Аміні. Акції непокори продовжуються в Ірані вже півтора місяці. Учасники акцій звинувачують поліцію у вбивстві 22-річної дівчини, яку заарештували за неправильне носіння хіджабу. При розгоні демонстрантів влада використовує вогнепальну зброю. Було вбито понад 200 осіб, понад тисячу заарештовано.

Увечері 1 листопада над куполом мечеті Джамкаран в іранському місті Кум було піднято «червоний прапор відплати». Подібний крок дорівнює оголошення війни. І метою атак стане Саудівська Аравія, впевнені в Ер-Ріяді.

Раніше саудити поділилися з Вашингтоном даними своєї розвідки про «неминучу атаку» Ірану за цілями на території королівства. У США цю інформацію сприйняли дуже серйозно. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, американські війська, а також війська союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Офіційні особи Саудівської Аравії вважають, що Іран планує здійснити атаки на королівство, а також на Ербіл в Іракському Курдистані, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів.

Наприкінці жовтня командувач Корпусом вартових ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі публічно пригрозив Саудівській Аравії. Він зажадав, щоб Ер-Ріяд обмежив висвітлення у ЗМІ протестів в Ірані. «Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся в наші внутрішні справи», — заявив Саламі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іран має намір поставити росії ще тисячу одиниць озброєнь, включаючи дрони та балістичні ракети. Постачання очікуються до кінця нинішнього року.

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