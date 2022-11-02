Стати «кротом» не вийшло: агентка фсб намагалася проникнути до СБУ

Служба безпеки України виявила чергового шпигуна фсб рф — затримано жінку, яка намагалася проникнути в СБУ та стати «подвійним агентом».

Як повідомляють в українській спецслужбі, контррозвідка викрила глибоко законспіровану шпигунку на Луганщині. Жінка вдавала з себе патріотку. Для виконання завдання ворога вона вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором.

«Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване «мдб лнр». Після початку повномасштабного вторгнення жінка виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їхнього «крота» до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її «куратора», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну уряду України територію та затримали.

Фото СБУ

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що СБУ викрила та затримала соратника колишнього нардепа іллі киви, який «полював» за локаціями українських систем ППО у Дніпрі.

Фото СБУ

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