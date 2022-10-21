У мерії Миколаєва затримали російського шпигуна (фото, відео)

У Миколаїві, якій знаходиться під постійними ударами рашистів, під час наради у мера затримали зрадника — начальника комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», завданням якого було, зокрема, інформування ворога про роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляють в СБУ, в місті була знешкоджена російська агентурна мережа, яку очолював чиновник. Він намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб з прокремлівськими поглядами.





Фото СБУ

«Одним завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Зловмисник „здавав“ ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Іншим його завданням було інформування агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та про інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановила особу представника спецслужб рф, який координував діяльність мережі з території тимчасово окупованого Херсону. Саме за його завданням зловмисники збирали розвіддані і передавали їх через анонімні акаунти у Телеграм.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм «куратором».

Нагадаємо, що днями на Харківщині затримали 18-річного хлопця — він збирав інформацію про позиції та пересування української техніки та військових. Мешканець Краснограда погодився на співпрацю з ворогом за гроші.

Фото СБУ

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