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Клуб споживачів

Що потрібно робити, коли пропадає світло, щоб врятувати техніку: важливі поради енергетиків

17:35 1 листопада 2022
лампочка

У зв'язку з атакою ворога на критичну енергоструктуру країни українцям радять відключати всі електроприлади з розеток одразу після відключення електроенергії, а потім підключати їх поетапно за появи світла.

Такі поради опублікували енергетики на своєму сайті енергетики компанії ДТЕК.

На думку фахівців компанії, такі дії, з одного боку, дозволять убезпечити техніку, а з іншого — згладити пікові навантаження під час підключення електроенергії.

«Після того, як відключили електроенергію, вимкніть усі прилади з розеток», — радять експерти.

Бойлери, котли, плити, пральні машини, чайники — всі електричні прилади мають бути вимкнені з мережі. Крім того, потрібно вимкнути світло в приміщеннях. Це дозволить зберегти техніку, якщо станеться стрибок напруги.

Після того, як увімкнули електроенергію, почніть підключати прилади поступово

Не можна підключати одночасно всі енергоємні прилади (бойлер, електрочайник, електроплиту, електричний котел). Крім того, енергетики просять користуватися такими приладами по черзі незалежно від того, чи було напередодні відключення.

Декілька порад для великих споживачів:

«Споживачам, які мають у користуванні електродвигуни та насосні станції, рекомендуємо відключати їх від мережі (електродвигуни дають дуже високе навантаження на електромережі під час свого пуску). Включайте їх у мережу через 20−30 хвилин після появи електроенергії», — зазначають у ДТЕК.

При цьому бізнес попросив повністю відмовитися від зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо про те, як попрасувати одяг якщо немає світла.

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