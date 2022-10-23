«Чи буде у Кейт і Вільяма четверта дитина?»: королівський журналіст дав неочікувану відповідь

Спостерігачі за життям королівської сім'ї Великої Британії переконані, що у принца та принцеси Уельських Вільяма і Кейт, які після похорону Єлизавети II планують більше часу проводити з дітьми, буде ще один нащадок. Втім, один з експертів зазначає, що таким чином спадкоємець престолу може наразитися на критику з боку… екологічного лобі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон неодноразово давала привід для спекуляцій у ЗМІ на тему четвертої дитини.

У 2019 році під час зустрічі з народом Північної Ірландії Кейт поспілкувалася з батьком малолітньої дитини. Вона зазначила, що, дивлячись на малюків, відчуває «меланхолію».

«Думаю, Вільям був би трохи стурбований», — додала вона, відповідаючи на запитання, чи планує ще одну дитину.

Нещодавно принцеса Уельська також висловила захоплення маленькими пацієнтами Королівського пологового будинку графства Суррей у Гілфорді, зокрема, маленькою Б'янкою Моран, яка народилася недоношеною. Американський таблоїд Us Weekly відразу сповістив, що Кейт мріє про ще одну дитину. Як повідомляється, їй довелося переконати свого чоловіка в цій ідеї.

«Цілком можливо, звичайно, що Кейт може народити четверту дитину, хоча пам'ятаймо, що Вільяму і Кейт вже за 40, — сказав журналіст ITV News Кріс Шип, що належить до придворного пулу. — Я думаю, що вони залишаться з трьома дітьми, це моє припущення. Але це їхня справа, це їхня приватна справа», — додав він.

Кріс Шип, однак, звернув увагу на важливу деталь. Останнім часом принц Вільям все частіше виступає з екологічних питань. Це означає, що рішення про народження четвертої дитини може викликати критику з боку «зеленого лобі».

«Багато хто стверджує, що в інтересах планети не мати чотирьох дітей. Я впевнений, що Вільям міг би зіткнутися з подібною критикою, якби у нього з'явився ще один нащадок», — сказав експерт.

Зазначимо, що принц Вільям заснував премію Earthshot, яка підтримує проєкти, спрямовані на оздоровлення планети. Друга щорічна церемонія нагородження відбудеться у грудні в Бостоні.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям після смерті бабусі став багатшим на мільярд доларів.

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