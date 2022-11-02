Чемпіон світу Мануель Нойєр повідомив про тяжку хворобу, через яку переніс три операції

Чемпіон світу-2014 з футболу німець Мануель Нойєр, який не віддячив таксисту за втрачений гаманець, розповів про серйозне захворювання, з яким бореться протягом тривалого часу.

Як повідомив футболіст на своїй сторінці в Instagram, рекламуючи разом із триразовою чемпіонкою турнірів «Великого шолома» тенісисткою Анжелік Кербер один із сонцезахисних кремів, у нього рак шкіри обличчя, через який воротар уже переніс три операції.

Як повідомляє видання Bild, припущення про можливе захворювання Мануеля виникли у грудні минулого року, коли він з'явився з помітним пластиром на обличчі перед матчем Ліги чемпіонів проти «Барселони». У нього досі залишився шрам, як наслідок цього тяжкого захворювання.

Додамо, що рак шкіри не завадив 36-річному Мануелю завоювати за свою клубну та міжнародну кар'єру 31 командний трофей, а також підкорити безліч індивідуальних досягнень (зокрема, його п'ять разів визнавали найкращим воротарем Європи). Зараз голкіпер відновлюється після травми плеча, через яку не грає з початку жовтня, але до старту чемпіонату світу наприкінці листопада має повернутися до ладу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram