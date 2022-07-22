Чесний таксист повернув знаменитому футболісту-мільйонеру гаманець та влетів на гроші

Чемпіон світу з футболу, знаменитий воротар «Баварії» та збірної Німеччини Мануель Нойєр, який живе після розлучення з дівчиною, котра на 15 років молодша за нього, потрапив під шквал критики з боку німецьких ЗМІ через скупість.

Таксист, якого в пресі називають «Хазір С.», повернув голкіперу-мільйонеру гаманець, забутий футболістом у таксі. Ось тільки як винагороду за шляхетний вчинок чесний водій до свого обурення отримав від Нойєра лише футболку.

Як з'ясувалося, Хазір підібрав Мануеля у центры Мюнхена та відвіз зірку футболу за потрібною адресою до елітного передмістя. Коли таксист згодом прибирав у авто, то знайшов гаманець Нойєра, в якому було приблизно 800 євро, дві кредитні картки та документи футболіста. Хазір не зміг знайти голкіпера, якого він упізнав відразу, проте через деякий час зв'язався з його менеджером і передав гаманець тому. Для цього таксисту довелося проїхати близько 120 км.

Через два тижні він отримав поштою футболку Нойєра, який заробляє в «Баварії» 18 млн євро на рік, і жодного слова подяки. ''Це знущання, у мене четверо дітей, я нічого не можу вдіяти з цією майкою'', — заявив Хазір. Ситуація настільки його розлютила, що таксист вирішив поділитися історією з пресою. Гнів Хазіра має підстави, адже за тарифом за час, що він шукав Нойєра, водій заробив би близько 400 євро. А так просто спалив паливо і зробив добру справу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, зірковий новачок «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд шокував фанатів надбюджетним шопінгом.

Фото instagram.com/manuelneuer

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