«Шахтар» з курйозним голом розгромно програв «Лейпцигу» і вилетів до Ліги Європи: відеоогляд матчу ЛЧ

У середу, 2 листопада, у Варшаві на стадіоні Війська Польського пройшов матч 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та німецьким «Лейпцигом». Зазначимо, що на кону цього поєдинку стояв вихід до плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Європи, і підопічних Ігора Йовічевіча влаштовувала лише перемога для успішного виконання завдання.

Ліга чемпіонів. Група F. 6-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Лейпциг» (Німеччина) — 0:4

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Лукас Тейлор, 59), Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Судаков (Джурасек, 59), Бондаренко (Криськів, 81), Петряк, Мудрик (Тотовицький, 74), Траоре (Сікан, 59).

Голи: Нкунку (10), Андре Сілва (50), Собослаї (62), Ольмо (68).

Німецький клуб, який змінив тренера після принизливої поразки від «гірників» на початку вересня, горів бажанням помститися українському клубу. І хоч «бики» розпочали матч у неспішному темпі, проте швидко змогли відкрити рахунок. До гольової атаки призвела помилка Судакова, який завозився в центрі поля. Суперники відібрали у нього м'яч, розігнали атаку, доставили кулю на лівий край штрафного майданчика на Вернера, з ударом якого Трубін впорався, а на добивання Нкунку вже не зміг зреагувати — 0:1.

На жаль, пропущений гол не допоміг «розбудити» підопічних Ігора Йовічевіча. За весь перший тайм «гірники» завдали лише одного удару в бік воріт суперника, та й спроба Петряка пробити здалеку жодної небезпеки не несла. Втім, ще був епізод із невдалим виходом воротаря «Лейпцига» за межі свого штрафного майданчика, але в цій ситуації Мудрик та Траоре не змогли покарати суперника за помилку в обороні.

У дебюті другого тайму донецький клуб знову пропустив. Гол вийшов курйозним: Сімакан запустив «свічку» на лівий кут воротарського майданчика, і Андре Сілва практично з «нульового» кута пробив у ближній кут повз Трубіна — 0:2.

Другий гол, схоже, забрав у футболістів «Шахтаря» віру у позитивний результат, а «Лейпциг», навпаки, не зменшував обертів. І якщо в моменті з ударом Форсберга з меж штрафного майданчика лише реакція воротаря не дозволила м'ячу влетіти під поперечину, то в епізоді з виходом Собослаї віч-на-віч і майстерність Трубіна не допомогла — 0:3.

А незабаром і четвертий м'яч влетів у ворота «гірників» після класного удару Дані Ольмо — 0:4. Що ж, більш ніж переконливий реванш «биків» з Лейпцига і як вишенька на торті для німецького клубу — третій за останні чотири сезони вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А «Шахтар» продовжить виступи в Лізі Європи, і вже в понеділок, 7 листопада, дізнається свого суперника (жеребкування — о 14:00 за київським часом).

Зазначимо, що в іншому матчі групи «Реал» у Мадриді обіграв шотландський «Селтик» — 5:1 (Модрич, 6, з пенальті, Родріго, 21, з пенальті, Асенсіо, 51, Вінісіус Жуніор, 61, Вальверде, 71, 84;на 35-й хвилині Юранович («Селтик») не реалізував пенальті).

Підсумкове становище команд: 1. «Реал» — 13 очок; 2. «Лейпциг» — 12; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Селтик» — 2.

Додамо, що в Юнацькій лізі УЄФА «Шахтар» не зміг обіграти «Лейпциг» — 0:0, але з другого місця, слідом за мадридським «Реалом», все ж таки вийшов до раунду плей-оф турніру.

Підсумкове становище команд: 1. «Реал» — 16 очок; 2. «Шахтар» — 10; 3. «Лейпциг» — 5; 4. «Селтик» — 3.

До речі, у 1/16 фіналу турніру Україна буде представлена не лише «Шахтарем», а й «Рухом». Львівські юнаки після виїзної перемоги над турецьким «Галатасараєм» (3:1) обіграли суперника і в номінально домашньому матчі в польському місті Стальова-Воля — 3:1 (О. Федір, 11. 76, Русяк, 78 — Аксака, 90+1, з пенальті, на 27-й хвилині у «Галатасарая» був вилучений Йілмаз, а на 65-й хвилині Роман («Рух») не реалізував пенальті).

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