«Ніч масованих атак»: окупанти завдали ударів по Харківській та Дніпропетровській областях

Російські війська минулої ночі завдали удару по Київському району Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

«Попередньо, потрапляння по адміністративній нежитловій будівлі. Інформації про поранених чи загиблих на даний момент немає» , — йдеться у повідомленні.

Радник голови облради Наталія Попова також повідомляє про прильоти. Внаслідок атак сталося займання.

Також атак окупантів зазнала Дніпропетровська область.

«Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на той світ чергову зграю ворожих безпілотників» , — повідомив голова обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

Руйнування у житловому секторі

Вирва від ворожого снаряда

Бійці повітряного командування «Схід» знищили над областю 4 дрони — камікадзе «Shahed-136». Збили їх над Нікопольським районом.

Були й прильоти. Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі.

«Руйнування значні. Кілька районів міста без світла і води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи», — повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул .

У Павлограді ворог влучив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.

На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади — Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі спалахнула автозаправка. Вогонь вже втихомирили. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1000 сімей. Енергетики лагодять лінії.

На щастя, скрізь обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби наші воїни збили 10 смертоносних дронів ворога.

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