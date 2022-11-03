ЗСУ збили 10 дронів ворога, а також знищили 60 окупантів і два склади з боєприпасами, — Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах трьох населених пунктів на Луганщині і дев'яти — на Донеччині, включаючи Бахмут. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

Згідно з оперативною інформацією, окупаційні війська продовжують примусову «евакуацію» населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Також загарбники продовжують викрадати і вивозити автомобілі швидкої допомоги і обладнання з лікарень Голої Пристані до міста Скадовськ.

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості «живого щита». Так, за наявною інформацією, в місті Сватове ворог здійснює розміщення своїх підрозділів у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БпЛА «Орлан». Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, президент Зеленський у щоденному зверненні наголосив, якого провалу зазнала країна-агресор, яка нині вимагає гарантій безпеки від… України.

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