Гольове безумство в Ізраїлі та нове досягнення Мбаппе: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 2 листопада, на стадіонах Європи поєдинками 6-го туру фінішував груповий турнір Ліги чемпіонів, в якій напередодні путівки до плей-оф турніру вибороли «Тоттенхем» та «Айнтрахт».

Ліга чемпіонів. 6-й тур

Група F

«Шахтар» (Україна) — «Лейпциг» (Німеччина) — 0:4 (Нкунку, 10, Андре Сілва, 50, Собослаї, 62, Ольмо, 68).

«Реал» (Іспанія) — «Селтик» (Шотландія) — 5:1 (Модрич, 6, з пенальті, Родріго, 21, з пенальті, Асенсіо, 51, Вінісіус Жуніор, 61, Вальверде, 71 — Жота, 84; 35-й хвилині Юранович («Селтик») не реалізував пенальті).

Підсумкове становище команд: «Реал» — 13 очок; 2. «Лейпциг» — 12; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Селтик» — 2.

Група Е

«Мілан» (Італія) — «Зальцбург» (Австрія) — 4:0 (Жиру, 14, 57, Круніч, 46, Мессіас, 90+1).

«Челсі» (Англія) — «Динамо» (Хорватія) — 2:1 (Стерлінг, 18, Закарія, 30 — Петкович, 7).

Підсумкове становище команд: 1. «Челсі» — 13; 2. «Мілан» — 10; 3. «Зальцбург» — 6; 4. «Динамо» — 4.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 3:1 (Льюїс, 52, Альварес, 73, Марез, 83 — Мір, 31).

«Копенгаген» (Данія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:1 (Харальдссон, 41 — Азар, 23).

Підсумкове становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 14; 2. «Боруссія» — 9; 3. «Севілья» — 5; 4. «Копенгаген» — 3.

Група Н

«Ювентус» (Італія) — «Парі Сен-Жермен» (Франція) — 1:2 (Бонуччі, 39 — Мбаппе, 13, Нуну Мендеш, 69).

Кіліан Мбаппе, якому 20 грудня виповниться 24 роки, став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити 40 м'ячів у Лізі чемпіонів.

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:6 (Чері, 26, з пенальті — Рамос, 20, Муса, 59, Грімальдо, 69, Рафа Сілва, 73, Араужу, 88, Жоау Маріо 90+2).

«Бенфіка» та «ПСЖ» залишаються єдиними командами з учасників Ліги чемпіонів, які не зазнали жодної поразки у всіх турнірах цього сезону. При цьому португальський клуб є лідером за кількістю голів, забитих у виїзних поєдинках.

Підсумкове становище команд: 1. «Бенфіка» — 14; 2. «ПСЖ» — 14; 3. «Ювентус» — 3; 4. «Маккабі» — 3.

Таким чином, до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пробилися: із перших місць — «Наполі», «Порту», «Тоттенхем», «Баварія», «Челсі», «Реал», «Манчестер Сіті» та «Бенфіка», з других — «Ліверпуль», «Брюгге», «Айнтрахт», «Інтер», «Мілан», «Лейпциг», «Боруссія» Д. та «ПСЖ». Жеребкування пар 1/16 фіналу відбудеться у понеділок, 7 листопада (початок — о 13:00).

Із третіх місць у квартетах до 1/16 фіналу Ліги Європи пробилися: «Аякс», «Байєр», «Барселона», «Спортинг», «Зальцбург», «Шахтар», «Севілья» та «Ювентус». Жеребкування — у понеділок, 7 листопада (початок — о 14:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи «Динамо» — «Фенербахче».

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram