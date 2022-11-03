«З перевиконанням плану»: втрати ворога у війні досягли 74 тисячі військових
Минулої доби українські військові ліквідували 730 російських військових, і загальна цифра «негативного зростання» армії агресора з початку вторгнення досягла 74 тисяч військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім людського ресурсу, за минулу добу ворог втратив:
- танків — 2734 (+20);
- бойових броньованих машин — 5552 (+27);
- артилерійських систем — 1755 (+22);
- РСЗВ — 390 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1442 (+4);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4162 (+9);
- спеціальна техніка — 155 (+1).
У коментарях українці жартують, що ліквідація ворога йде «з перевиконанням плану», а також дякують захисникам за чудову роботу.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах трьох населених пунктів у Луганській області та дев'яти — на Донеччині, включаючи Бахмут а також підтвердили знищення значної кількості сил противника та техніки на окупованій території напередодні.182
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