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«З перевиконанням плану»: втрати ворога у війні досягли 74 тисячі військових

10:41 3 листопада 2022
«З перевиконанням плану»: втрати ворога у війні досягли 74 тисячі людей

Минулої доби українські військові ліквідували 730 російських військових, і загальна цифра «негативного зростання» армії агресора з початку вторгнення досягла 74 тисяч військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім людського ресурсу, за минулу добу ворог втратив:

  • танків — 2734 (+20);
  • бойових броньованих машин — 5552 (+27);
  • артилерійських систем — 1755 (+22);
  • РСЗВ — 390 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1442 (+4);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4162 (+9);
  • спеціальна техніка — 155 (+1).
Оперативна статистика Генштабу ЗСУ

У коментарях українці жартують, що ліквідація ворога йде «з перевиконанням плану», а також дякують захисникам за чудову роботу.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах трьох населених пунктів у Луганській області та дев'яти — на Донеччині, включаючи Бахмут а також підтвердили знищення значної кількості сил противника та техніки на окупованій території напередодні.

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