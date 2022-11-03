«Насправді разючі зміни»: Зеленський про повний провал російської агресії в Україні

Кремль вимагає від України надання гарантій безпеки для «зернового коридору», і цей факт показує, якої поразки зазнала росія під час повномасштабної війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 252-го дня війни.

Він звернув увагу українців на той факт, що на початку агресії в лютому росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. А після восьми місяців «спецоперації» вимагає того ж таки від України, на яку напала.

«Це справді разючі зміни. Це показує і те, який провал зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців та українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною», — сказав він.

Як відомо, 2 листопада президент росії владимир путін заявив, що москва повертається до «зернової угоди», тому що Україна нібито пообіцяла не атакувати російський флот. Раніше про це заявляв «міністр нападу» росії сергій шойгу. Насправді ж Україна й не збиралася давати жодних «гарантій» агресору, який віроломно напав на нашу країну. Радник голови ОП Олексій Арестович навіть порівняв подібне прохання з тим, як ніби під час Другої світової війни Гітлер вимагав би від Сталіна чи Черчілля не стріляти по німецьких судах та підводних човнах, які вели вогонь по союзниках.

Тим більше, що країна-агресор вже з першого дня дії «зернової угоди» намагалася її зірвати, здійснивши масований обстріл одеського порту.

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