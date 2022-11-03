Під Києвом чоловік забив до смерті рідну матір: бив руками та ногами по голові та іншим частинам тіла

Жителя Київської області, який вбив рідну матір, засудили до 10 років ув'язнення. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Злочин був скоєний у лютому 2021 року в одному з сіл Ржищівської громади. Між засудженим та його матір'ю вкотре виник конфлікт на побутовому ґрунті. Чоловік завдав матері численні забиття руками та ногами по голові та іншим частинам тіла.

Від множинних переломів та травми грудної клітки 52-річна жінка померла на місці злочину.

У суді прокурори довели, що 32-річний чоловік, котрий вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, після звільнення з місць позбавлення волі перебував на утриманні матері. Він зловживав алкоголем і часто влаштовував вдома зі своєю матір'ю сварки, під час яких бив її.

Суд задовольнив вимоги звинувачення та призначив чоловіку покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До набуття чинності вироку засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Ковелі 33-річний чоловік зарізав тестя та тещу. Експертиза визнала, що в момент скоєння злочину він перебував у стані неосудності. Чоловіка примусово відправили до психіатричної лікарні на лікування.

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