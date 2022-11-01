Вдарив у спину 5 разів ножем: у Броварах під Києвом 18-річний хлопець зарізав рідну матір

У Броварах під Києвом чоловік вбив свою матір. 18-річний хлопець, який часто сварився з матір'ю, завдав їй понад 5 ударів ножем та в деталях продумав план втечі та маскування. Про це повідомив начальник Київського обласного главку поліції Андрій Небитов.

За його словами, оперативники кримінальної поліції затримали хлопця у Києві біля платформ залізничного вокзалу з квитком до Івано-Франківська.

За даними обласної прокуратури, вбивство сталося 27 жовтня. 18-річний син завдав своєї матері щонайменше 5 ударів ножем у спину. Від отриманих колото-різаних поранень жінка померла. Відомо, що між убитою та її сином часто виникали сварки на побутовому ґрунті.

Після скоєного, юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та вдавав, що нічого не сталося, а коли батько виявив закривавлене тіло жінки, хлопець взяв речі та пішов з дому. Дорогою він викинув зброю вбивства й поїхав за місто.



Затримали його правоохоронці на залізничному вокзалі у Києві.

За клопотанням прокуратури хлопцеві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області на дев'ять років ув'язнення засуджено чоловіка, який вбив товариша та сховав його тіло у шахті ліфта.

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