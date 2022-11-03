Наніс кілька ударів ножем: на Волині чоловік зарізав тестя та тещу, його відправляють на примусове лікування

У Ковелі 33-річного чоловіка, який вбив тестя та тещу, примусово відправили до психіатричної лікарні на лікування. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Злочин житель Ковеля скоїв ще 1 березня 2022 року. Він завдав родичам численних ударів ножем. Внаслідок отриманих травм 55-річний тесть помер одразу, а 54-річна теща померла у лікарні.

Судово-психіатрична експертиза показала, що вбивця у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, тому матеріали провадження були направлені до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Влітку цього року схожий злочин стався на Рівненщині. Там чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, застрелив тестя, поранив шурина й вдарив по голові прикладом тещу. Проведена психолого-психіатрична експертиза підтвердила, що відхилень в обвинуваченого немає і на момент скоєння злочину він усвідомлював свої дії.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 18-річного мешканця Броварів, який зарізав власну матір, а згодом намагався виїхати з міста.

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram