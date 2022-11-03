В Україні має з'явитися новий вид пенсії: хто зможе отримувати 4 тис. грн на місяць додатково

У Верховній Раді готується до розгляду законопроєкт № 8032 від 14.09.2022, в якому пропонується підвищити рівень пенсійного забезпечення людям, які свого часу зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів.

Пенсію за особливі заслуги борцям за незалежність України пропонується встановити у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2027 грн.

Йдеться про осіб, які свого часу зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричної установи.

Скільки таких людей в Україні достеменно невідомо. Їх може бути від кількох десятків до кількох сотень.

Наразі статус таких людей визначено законами «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років» та «Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті».



Як повідомляли «ФАКТИ», влада запевнила пенсіонерів, що пенсії виплачуватимуть навіть, якщо в Україні не буде світла й пропаде зв'язок.

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