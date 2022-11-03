Чи виплачуватимуть пенсії, якщо пропадуть світло та зв'язок: пенсіонерам пояснили ситуацію

Незважаючи на відключення електроенергії в країні, «Укрпошта» не планує припиняти свою діяльність.

Про це заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, за відсутності світла компанія може надавати основні послуги:

приймати оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом;

здійснювати видачу пенсій та соцвиплат;

оформляти всі види відправлень та передоплату на друковані видання;

здійснювати продаж товарів першої необхідності.

«Ми маємо два варіанти, звичайно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв'язок, і другий — коли немає електрики чи ні зв'язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дають нам змогу це робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всіх людей, які скажемо так, отримують соціальну допомогу — ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов», — зазначив Смілянський.

Єдине обмеження за відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Як відомо, у жовтні у зв'язку з підвищенням зарплати зріс мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і мають страховий стаж (для чоловіків — не менше 35 років, для жінок — не менше 30 років). З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700*40%).

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