39.68 / 40.50 38.65 / 39.63
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Чи виплачуватимуть пенсії, якщо пропадуть світло та зв'язок: пенсіонерам пояснили ситуацію

9:44 3 листопада 2022
У відділенні Укрпошти

Незважаючи на відключення електроенергії в країні, «Укрпошта» не планує припиняти свою діяльність.

Про це заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, за відсутності світла компанія може надавати основні послуги:

  • приймати оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом;
  • здійснювати видачу пенсій та соцвиплат;
  • оформляти всі види відправлень та передоплату на друковані видання;
  • здійснювати продаж товарів першої необхідності.

«Ми маємо два варіанти, звичайно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв'язок, і другий — коли немає електрики чи ні зв'язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дають нам змогу це робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всіх людей, які скажемо так, отримують соціальну допомогу — ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов», — зазначив Смілянський.

Єдине обмеження за відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Як відомо, у жовтні у зв'язку з підвищенням зарплати зріс мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і мають страховий стаж (для чоловіків — не менше 35 років, для жінок — не менше 30 років). З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700*40%).

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

Ігор Кондратюк

60-річний Ігор Кондратюк вперше розповів, що був одружений двічі

Удар по центру Києва, 10 жовтня 2022

Дуже важкий тиждень: астролог розповіла, у яких містах можливі «прильоти»

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту