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Україна

Рада позбавила Рабиновича та ще одного депутата мандатів

16:22 3 листопада 2022
Рабінович та Васильківський

Два депутати Верховної Ради втратили мандати через позбавлення їх громадянства. Йдеться про депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нардепа від «Слуги народу» Ігоря Васильківського.

Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильківського („Слуга народу“) та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ)», — написав він.

Зокрема, за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів «проти» немає, один депутат від ОПЗЖ утримався. За позбавлення мандата Рабіновича проголосувало 302 нардепи.

Також Гончаренко висловив побажання, щоб мандати втратили всі депутати від ОПЗЖ.

Нагадаємо, одного з керівників ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді, обміняли на українських захисників, які перебували у російському полоні.

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