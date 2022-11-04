Сервісні центри ПФУ почали приймати цифрові паспорти в «Дії»: що важливо знати

У застосунку «Дія» є функція, яка дозволяє поділитися копією паспорта громадянина України. Вона може стати у нагоді, наприклад, при відвідання РАГСу та укладанні шлюбу.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, віднині й сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України почали приймати цифрові паспорти — ID-картку. При собі не обов’язково мати фізичний паспорт чи його копію, достатньо поділитися копією документу у кілька кліків через застосунок «Дія».

Щоб поділитись копією цифрового паспорта, потрібно:

зайти у застосунок «Дія» та відкрити паспорт громадянина України;

натиснути на документ та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу копії паспорту у застосунку «Дія».

«Шеринг документів пришвидшує обслуговування та допомагає уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних», — додали у ПФУ.

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що в мобільному застосунку «Дія» стало доступне пенсійне посвідчення у вигляді цифрового документу. Такий документ доступний громадянам, які вийшли на пенсію після 2014 року. Тим, хто одержує пенсію за віком, документ в «Дії» підтягнеться автоматично, одержувачам інших видів пенсії необхідно завантажити посвідчення самостійно.

Фото Pixabay

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