Відмовка «не можу одружитися, забув удома паспорт» більше не пройде: у «Дії» з’явилася цікава функція

Через «Дію» можна зробити багато, наприклад отримати матеріальну допомогу. Або ось таке нововведення — з сьогоднішнього дня ніякі відмовки чоловіків про те, що він і не проти одружуватися, але, на жаль, забув удома паспорт, більше не пройдуть.

міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою Дії, написав у своєму Telegram

«Підключили РАГСи до ряду цифрових документів у „Дії“. Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома», — написав із доброю іронією Федоров.

Також він пояснює, що для підключення нової послуги необхідно оновити «Дію» до останньої версії та виконати кілька кроків:

відкрити паспорт у додатку «Дія»;

натиснути на нього та вибрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у додатку «Дія».

Нагадуємо, що за допомогою «Дії» можна замінити пенсійне посвідчення, читайте, кого це стосується і що потрібно зробити.

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