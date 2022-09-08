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Суспільство та люди

Відмовка «не можу одружитися, забув удома паспорт» більше не пройде: у «Дії» з’явилася цікава функція

15:58 8 вересня 2022
ДІЯ
Через «Дію» можна зробити багато, наприклад отримати матеріальну допомогу. Або ось таке нововведення — з сьогоднішнього дня ніякі відмовки чоловіків про те, що він і не проти одружуватися, але, на жаль, забув удома паспорт, більше не пройдуть.
Тепер поділитися копією документа можна за допомогою Дії, написав у своєму Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Підключили РАГСи до ряду цифрових документів у „Дії“. Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома», — написав із доброю іронією Федоров.
Також він пояснює, що для підключення нової послуги необхідно оновити «Дію» до останньої версії та виконати кілька кроків:
  • відкрити паспорт у додатку «Дія»;
  • натиснути на нього та вибрати штрихкод;
  • працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу даних у додатку «Дія».
Нагадуємо, що за допомогою «Дії» можна замінити пенсійне посвідчення, читайте, кого це стосується і що потрібно зробити.

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