Рашисти влаштували склад боєприпасів прямо на Курській АЕС, — розвідка
Окупанти не лише проводять секретні роботи на території сховища відпрацьованого ядерного палива на захопленій зс рф українській ЗАЕС, а й використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, підкреслюючи, що для зберігання та обслуговування ракет використовуються пов'язані з російським ядерним об'єктом підприємства.
«Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства „курскатоменергоремонт“ в районі селища Іваніно Курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем», — йдеться у повідомленні.
В розвідці не виключають, що цей об'єкт, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, використовується російськими зс у військових цілях — для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.
«Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет», — зазначили в ГУР та додали, що ця інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, у першу чергу — МАГАТЕ.
Нагадаэмо, що після того, як росія звинуватила Україну у ніби то підготовці «брудної бомби», місія МАГАТЕ побувала на ядерних об'єктах та не знайшла підтвердження цьому звинуваченню.
Тим часом Запорізька АЕС залишається повністю знеструмленою. В «Енергоатомі» попередили, що наразі на станції включились усі 20 дизель-генераторів. Пального вистачить лише на два тижня.
Фото з Вікіпедії75
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