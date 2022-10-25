В «Енергоатомі» вважають, що заяви росії про нібито створення «брудної бомби» Україною можуть свідчити про підготовку рф акта ядерного тероризму. На це, зокрема, вказують й таємні роботи, які окупанти проводять на Запорізькій АЕС.

«Упродовж останнього тижня російські окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на ЗАЕС. Ці роботи російські військові ведуть власними силами у таємному режимі. Український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають», — йдеться у повідомленні.

На ССВЯП зберігається 174 контейнери, в кожному з яких міститься по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількасот квадратних кілометрів прилеглої території.

«Вже дві доби представники російської влади та вся ворожа пропаганда заявляють про нібито підготовку Україною „брудної ядерної бомби“, для якої, за твердженням рф, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи, які зберігаються на майданчику Запорізької АЕС. „Енергоатом“ припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС», — заявили в компанії та закликали Міжнародне агентство з атомної енергії якнайшвидше надати оцінку провокаційним і загрозливим діям та заявам російської сторони.

Вкотре наголошується, що контроль над ЗАЕС має бути переданий законному оператору — «Енергоатому».

Нагадаємо, що після «ядерної істерії», яку влаштувало російське керівництво, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс стурбований риторикою рф. За його словами, це може бути частиною її давньої моделі поведінки: звинувачувати інших у тому, що вони мають намір зробити самі.

Фото з Вікіпедії

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