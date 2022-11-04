Російські удари по енергетиці України, по енергооб’єктах країни не припиняються жодної доби. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Лише станом на цей вечір (3 листопада. — Авт.) від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування — це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей — принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться», — заявив він.

Президент повідомив, що місія МАГАТЕ відвідала всі ті об’єкти, які згадували представники росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу.

«Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили, ми надали їм повну свободу дій на відповідних об’єктах, і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної „брудної бомби“ не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, — це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ», — сказав Зеленський.

Торкнувся він також і теми санкцій.

«Важливий документ підготовлений і оприлюднений сьогодні міжнародною групою експертів, що працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Це документ про абсолютно необхідні санкції проти Росії в IT-сфері. Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності. IT використовується для ракетного й дронового терору, для виробництва військової техніки, для кібератак і поширення дезінформації. Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі. Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору. Впевнений, що виконаємо й це завдання — відповідні нові санкції проти Росії точно будуть», — сказав президент.

Зеленський додав, що 3 листопада вдалося звільнити з російського полону ще 107 українців.

«З них шестеро — це офіцери, 101 — сержанти та рядові. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонники… Багато з них були поранені, і дуже серйозно. Усім уже надається необхідна допомога. Я щиро радий, що ще 107 родин побачили своїх рідних, і дякую всій нашій команді, яка забезпечила цей обмін: розвідці, Офісу, Службі безпеки, омбудсмену. Обов’язково повернемо додому всіх українців і українок, які перебувають у полоні в Росії чи на тимчасово окупованій території. Ми пам’ятаємо про кожного нашого героя», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше енергетики назвали області, де варто чекати аварійних відключень, а де — погодинних.

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