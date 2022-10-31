Вперше в історії «Євробачення» українці зможуть обрати журі нацвідбору через «Дію»

Вперше в історії «Євробачення» українці зможуть обирати членів журі національного відбору онлайн в застосунку «Дія».

Впродовж тижня — з 31 жовтня до 10:00 7 листопада триватиме опитування. Кожен бажаючий може обрати свого кандидата. Серед претендентів — відомі українські артисти. Це переможниця «Євробачення» Джамала, співачки Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), які мали досвід виступів на міжнародному пісенному конкурсі, DZIDZIO (Михайло Хома), фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, лідер «Другої ріки» Валерій Харчишин, фронтмен гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, а також відомий хореограф, режисер-поставник Костянтин Томільченко.

Три артисти, які під час голосування наберуть найбільше балів, увійдуть до складу журі нацвідбору. Вони разом із глядачами оберуть представника України на «Євробаченні-2023», який відбудеться в Ліверпулі. Конкурс пройде від імені України.

Нагадаємо, фінал нацвідбору відбудеться 17 грудня в Києві й буде транслюватися в прямому ефірі. Організатори вже опублікували повний список артистів, які прагнуть поїхати на конкурс. Музичним продюсером цього року є Дмитро Шуров.

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