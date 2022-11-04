путін офіційно дозволив мобілізувати на війну з Україною засуджених убивць та розбійників

Глава Кремля володимир путін підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу по мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння вбивства, розбою, пограбування, наркобізнес та більшості інших тяжких злочинів, передбачених КК РФ.

Це дозволяє мобілізувати сотні тисяч умовно-засуджених або нещодавно звільнених з колоній громадян, яким раніше служити в армії було заборонено, повідомляє ВВС.

Юристи говорили, що легалізація такого призову говорить про плани нової хвилі мобілізації та дозволить силовикам чинити тиск на колишніх засуджених для того, щоб змусити їх погоджуватися на мобілізацію під загрозами нового кримінального переслідування.

Той самий закон дозволяє у разі мобілізації переводити на цивільні посади у збройні сили строковиків, які ще до війни з Україною були направлені на альтернативну цивільну службу у цивільні організації.

Як писали «ФАКТИ», до лав ПВК «Вагнер» масово рекрутують ув'язнених російських в'язниць, серед яких багато хворих на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

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