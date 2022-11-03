Гребуть усіх, крім інвалідів: у Генштабі розповіли, як у рф «мобики» швидко стають дезертирами та самогубцями

Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації в рф, військове керівництво країни-агресора продовжує набір так званих «добровольців» для у часті у війні на території України. Нині військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів за рахунок чоловіків з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. При цьому, наголошують у Генеральному штабі ЗСУ, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається, аби в подальшому уникнути юридичних та фінансових зобов’язань.

Що ж стосується раніше відмобілізованого особового складу ворога, то він має настільки низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, яка була знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

Оборонці ж України залишаються стійкими — лише протягом доби авіація завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Нагадаємо, 3 листопада ЗСУ відзвітували перед українцями про 730 знищених в Україні окупантів, таким чином загальна цифра «від'ємного приросту» загарбницьких сил в нашій країні з 24 лютого перетнула позначку у 74 тисячі.

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