До лав ПВК «Вагнер» масово рекрутють в’язнів російських тюрем, серед яких багато хворих на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, хворих найманців позначають відповідними браслетами.

В розвідці підкреслюють, що це явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії № 5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Хворих з ВІЛ позначають червоними браслетами, а з гепатитом — білими.

«Серед бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ. В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове «рекрутування» інфікованих в’язнів до ЧВК «Вагнер», — додали в ГУР.

Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео, на якому полонений «вагнерівець», який в рф був засуджений до п'яти років тюрми, сказав, що пригожин, який вербує кримінальників, обманює людей — грошей вони не отримують.

Раніше правозахисниця Ольга Романова з руху «Русь сидящая» зазначала, що спочатку до ПВК активніше брали вбивць та грабіжників, а наразі — усіх охочих, серед яких є і «опущені», і наркомани, і ВІЛ-позитивні.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни не виключають, що фінансист групи «Вагнер» пригожин дистанціювався від кадирова і створює військову структуру, що загрожує правлінню путіна.

Фото ГУР Міноборони України

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