39.64 / 40.47 38.27 / 39.37
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мітять особливими браслетами: «вагнерівці» масово вербують на війну ув'язнених із ВІЛ та гепатитом С, — розвідка

12:40 25 жовтня 2022
Найманець із ПВК Вагнера

До лав ПВК «Вагнер» масово рекрутють в’язнів російських тюрем, серед яких багато хворих на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, хворих найманців позначають відповідними браслетами.

В розвідці підкреслюють, що це явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії № 5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Хворих з ВІЛ позначають червоними браслетами, а з гепатитом — білими.

«Серед бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ. В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове «рекрутування» інфікованих в’язнів до ЧВК «Вагнер», — додали в ГУР.

Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео, на якому полонений «вагнерівець», який в рф був засуджений до п'яти років тюрми, сказав, що пригожин, який вербує кримінальників, обманює людей — грошей вони не отримують.

Раніше правозахисниця Ольга Романова з руху «Русь сидящая» зазначала, що спочатку до ПВК активніше брали вбивць та грабіжників, а наразі — усіх охочих, серед яких є і «опущені», і наркомани, і ВІЛ-позитивні.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни не виключають, що фінансист групи «Вагнер» пригожин дистанціювався від кадирова і створює військову структуру, що загрожує правлінню путіна.

Фото ГУР Міноборони України

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Сонячне затемнення

У день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку варто виявити стриманість: гороскоп на 25 жовтня 2022 року

Інцидент у Музеї мадам Тюссо у Лондоні

Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

Розстріл авто

Окупанти розстріляли цивільний автомобіль на блокпосту під Херсоном: двоє вбитих, поранено дитину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту