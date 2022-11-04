«Батьки покинули подвір’я, й через 10 хвилин прилетів уламок ракети»: на Вінниччині ліквідовують наслідки рашистського терору

Вранці 31 жовтня у Вінницькій області військові збили три крилаті ракети Х-101, їх рашисти випустили з Ростовської області. Внаслідок падіння уламків зазнали руйнувань десятки будинків у селі Липівка Томашпільської громади. На щастя, обійшлось без жертв та потерпілих серед місцевих.

--Для моїх батьків тепер ця дата другий день народження, — розповів «ФАКТАМ» житель Липівки Віталій Карпов. — Вранці, коли почалась повітряна тривога, вони саме порались по господарству. Обійстя знаходиться десь за 50 метрів від двоповерхового квартирного будинку, де проживають тато із мамою. Це певно якесь диво, але вони вчасно пішли звідти додому, бо через десять хвилин пролунали вибухи. Ймовірно, відбулась детонація на землі, бо зараз по всьому селі знаходять уламки. Один уламок ракети прямо поцілив у підвал будівлі домогосподарства. Люди помітили великий стовп диму. Металеві жалюзі дивом спинили скло, яке летіло у кімнату батьків.

Трактор, яким батьки заробляли на життя і який знаходився за кілька метрів від входу у той підвал, відкинуло за 15 метрів. Від техніки нічого не залишилось. Верхівку трактора відкинуло аж на дах будинку, де мешкають мої рідні. Собака, який знаходився за 20 метрів від епіцентру вибуху, залишився живим. Він точно народився у сорочці. Скоріш за все, через те, що ми впродовж літа із батьком той підвал укріплювали й весь удар прийшовся саме туди. Із живності не пощастило тільки курям…

За словами співрозмовника, наразі люди в селі налякані, адже не кожен таке відбувається. Втім, рук не опускають, адже вірять у ЗСУ, й вже почали прибирати наслідки.

Як повідомив «Суспільному» заступник селищного голови Томашпільської громади Іван Німарчук, на ліквідацію наслідків з бюджету громади виділили мільйон гривень.

«Не в одному десятку будинків пошкоджено шифер, повилітали вікна, а на носі опалювальний сезон, тому потрібно оперативно відновлювати житло. Фахівці вже виїхали на місце і рахують збитки».

«На 600 тисяч закуплять будівельні матеріали, а 400 тисяч гривень розділять на виплати матеріальної допомоги людям. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено два двоповерхових будинки по чотири квартири в кожному, 24 приватних та кілька адмінбудівель. Постраждала й місцева школа. Пошкодження є в радіусі кілометра. Це наслідок як ударної хвилі, так і уламків. Уже замовили матеріали, вікна, двері. Почнемо відбудовувати».

Карта для допомоги:

4441 1144 6296 2760 — Карпов Віталій

Приватбанк: 5457 0822 2935 2476 — Карпов Віталій

Нагадаємо звернення Президента України: «Витерпіти російський енерготерор — це наше національне завдання зараз».

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