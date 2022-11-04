Ефектний точковий удар ЗСУ по Голій Пристані: майже два десятки рашистів вирушили на концерт кобзона

Ворог, як і раніше, намагається вести наступальні дії на Донбасі — особливо «гаряче» на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби загарбники завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території республіки білорусь.



На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Авіація Сил оборони протягом зазначеного періоду завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА «Shahed-136». А воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

У Генштабі підтвердили інформацію щодо втрат противника внаслідок нещодавнього удару ЗСУ по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області — 18 загарбників знищено, ще двох поранено. Також підтвердженно знищення 2 листопада у Енергодарі Запорізької області ЗРК С-300 та ворожої вантажівки з боєприпасами. Близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

А напередодні у Мелітополі під ударами ЗСУ опинився пункт управління противника, розміщеноий в будівлі промислової зони: близько 50 загарбників поранено та до 10 одиниць військової техніки знищено, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, яку ворог розміщував в ангарах.

«За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру. Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі попереджали, що з 5 листопада ворог хоче зробити «евакуацію» українців з Херсонщини примусовою. Людей примушують їхати вглиб окупованої території чи у росію.

Фото Генштабу ЗСУ

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