Окупанти, що відступають, продовжують грабувати Херсонщину, а як «щит» використовують школи та дитсадки, — Генштаб

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу України.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей», — повідомили у Генштабі.

Там додали, що на тимчасово захоплених територіях росіяни продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

«В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки — Нова Каховка Херсонської області. Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості „живого щита“ місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар.

«Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА „Shahed-136“. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ розтягують лінію фронту і готуються «протверезити» окупантів на Донбасі.

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