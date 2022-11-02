З 5 листопада «евакуація» буде примусовою: окупанти прискорюють втечу з Херсонщини, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА „Шахед-136“ в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них — Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області», — повідомили у штабі.

На окупованих територіях загарбники продовжують депортацію місцевих жителів.

«Триває так звана „евакуація“ місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні. Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада „евакуація“ буде примусовою», — повідомили у Генштабі.

Також там повідомили, що окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала «ревізію» обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.

«За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», російські окупаційні війска продовжують мародерити на півдні. Зокрема, на відомому українському курорті Кирилівка у Запорізькій області окупанти почали виривати з м'ясом опалювальне обладнання та вантажити його для вивезення до росії.

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