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У Вуглегірську стріляли у «суддю ДНР», який виносив смертні вироки полоненим

12:08 5 листопада 2022
суд днр

В окупованому Вуглегірську вчинили «замах» на суддю так званого «Верховного суду ДНР» Олександра Нікуліна, який виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцю Саадуну Брагіму, які на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни захищали Маріуполь.

Нікулін отримав вогнепальне поранення й перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

«Постраждалий отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані «, — цитують ЗМІ повідомлення так званого «МВС ДНР».

«Глава ДНР» Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі підтвердив, що «замах» скоєно на Олександра Нікуліна.

Відомо, що Нікулін — колишній український суддя, який до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.

Ще влітку Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

Нагадаємо, раніше в окупованому Бердянську поранили колишнього українського журналіста Павла Іщука, який пішов на службу до окупантів.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Києві суд засудив до 15 років ув'язнення мешканця області, який здав окупантам членів місцевої самооборони.

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