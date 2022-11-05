У Вуглегірську стріляли у «суддю ДНР», який виносив смертні вироки полоненим

В окупованому Вуглегірську вчинили «замах» на суддю так званого «Верховного суду ДНР» Олександра Нікуліна, який виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцю Саадуну Брагіму, які на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни захищали Маріуполь.

Нікулін отримав вогнепальне поранення й перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



«Постраждалий отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані «, — цитують ЗМІ повідомлення так званого «МВС ДНР».



«Глава ДНР» Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі підтвердив, що «замах» скоєно на Олександра Нікуліна.



Відомо, що Нікулін — колишній український суддя, який до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.



Ще влітку Служба безпеки України повідомила йому про підозру.



Нагадаємо, раніше в окупованому Бердянську поранили колишнього українського журналіста Павла Іщука, який пішов на службу до окупантів.



Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Києві суд засудив до 15 років ув'язнення мешканця області, який здав окупантам членів місцевої самооборони.

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