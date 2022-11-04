Здав окупантам командира тероборони: зраднику винесли суворий вирок

В України продовжують засуджувати колаборантів. До 15 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини, який здав окупантам членів місцевої самооборони. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що після окупації села Перемога Броварського району він перейшов на бік ворога та повідомив російським військовослужбовцям про односельчан з місцевої самооборони. За його наводкою окупанти взяли їх у полон. Йому було інкриміновано державну зраду ч. 2 ст. 111 КК України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні засудили за шпигунство ексспівробітника Кабміну. Незадовго до цього на Черкащині засудили зрадника України, який за гроші збирав інформацію для ворога. А у Куп'янську затримали колаборанта — підполковника поліції у відставці.

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