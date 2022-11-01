В окупованому Бердянську постраждав черговий колаборант. Внаслідок вибуху важко поранено так званого «першого заступника мера з зовнішньої політики та масових комунікацій» Павла Іщука.



Про це пише «РІА Мелітополь», посилаючись на ресурси, підконтрольні загарбникам.



Вибуховий пристрій нібито спрацював поряд з будинком. Бомба була начинена металевими кульками чи цвяхами.



Іщука нібито доправили до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.



«Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання „Город“. Встиг опрацювати й представником місцевого міського голови», — зазначають у Telegram-каналі.



Інформація про його поранення потребує перевірки.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Бердянську окупаційна адміністрація намагається зламати невдоволення та спротив населення. Окупанти проводять огляди телефонів місцевих жителів, щоб знайти тих, хто читає проукраїнські ЗМІ.



Рашисти також примусово мобілізують мешканців міста на обладнання укріпрайонів.

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