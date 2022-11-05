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Зливала ворогу дані про пересування військових та авіації ЗСУ: зрадниці з Житомирської області дали 7 років в'язниці

14:44 5 листопада 2022
затримання

Суд засудив до 7 років ув'язнення мешканку Житомирської області, яка співпрацювала з російськими загарбниками. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що мешканка Чуднівської територіальної громади під час спілкування у соцмережі з військовослужбовцем росії погодилася на співпрацю.

Вона отримала для конспірації позивний «Перемога» та систематично розвідувала та передавала ворогові відомості, які використовувалися для ведення війни на території України.

Зокрема, з квітня по червень цього року жінка збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати та навіть рух вертольотів над селами.

Прокурори задокументували понад десять фактів передачі інформації російському куратору.

На суді свою провину обвинувачена визнала та зазначала, що виконувала всі завдання безкоштовно.

Нагадаємо, у Куп'янську затримали зрадника, підполковника поліції у відставці, який працював на російських окупантів.

Як повідомляли «ФАКТИ», до 15 років ув'язнення засуджено мешканця Київщини, який здав окупантам членів місцевої самооборони.

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