У ході стабілізаційних заходів у Харківській області працівники ДБР та Нацполіції затримали зрадника — колишнього співробітника української поліції, який після окупації Куп'янського району почав співпрацювати з російськими загарбниками.



Як повідомили у ДБР, зрадник до 2019 року був заступником начальника одного з відділів поліції Харківщини, потім пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп'янська чоловік добровільно погодився працювати у так званій «народній міліції».



Після звільнення Куп'янська чоловік намагався ховатися. Його затримали. Тепер зрадника передадуть СБУ.

Нагадаємо, ще одному колишньому українському поліцейському повідомлено про підозру у держзраді. Під час окупації Куп'янська експоліцейський добровільно почав співпрацювати з ворогами.

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