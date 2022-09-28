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Події

Добровільно погодився працювати на рашистів: у Куп'янську затримали зрадника — підполковника поліції у відставці

14:49 28 вересня 2022
затримання

У ході стабілізаційних заходів у Харківській області працівники ДБР та Нацполіції затримали зрадника — колишнього співробітника української поліції, який після окупації Куп'янського району почав співпрацювати з російськими загарбниками.

Як повідомили у ДБР, зрадник до 2019 року був заступником начальника одного з відділів поліції Харківщини, потім пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп'янська чоловік добровільно погодився працювати у так званій «народній міліції».

Після звільнення Куп'янська чоловік намагався ховатися. Його затримали. Тепер зрадника передадуть СБУ.



Нагадаємо, ще одному колишньому українському поліцейському повідомлено про підозру у держзраді. Під час окупації Куп'янська експоліцейський добровільно почав співпрацювати з ворогами.

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