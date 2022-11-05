На Одещині на ходу спалахнула маршрутка: люди врятувалися завдяки курсанту

На Одещині, де напередодні сталася ДТП за участю автобуса з Болгарії, під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами. Врятуватися вони змогли завдяки діям курсанта Одеського державного університету внутрішніх справ Іллі Колесника, який саме повертався до рідних після навчального тижня.

Ілля Колесник

Як повідомили у МВС України, коли у маршрутному таксі спалахнула пожежа, юнак допоміг пасажирам вийти і почав гасити вогонь.

Ілля навчається на факультеті підготовки спеціалістів для підрозділів кримінальної поліції.

Завдяки вмінню та витримці курсанта ні він сам, ні інші пасажири під час займання транспортного засобу не постраждали.

Причини займання автобуса встановлюються.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про трагедію в Болгарії, де під час загоряння туристичного автобуса загинули десятки людей .

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