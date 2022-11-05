«Російська ракета патріархат не вибирає»: на Вінниччині внаслідок обстрілу загинув послушник монастиря

На півдні Вінницької області внаслідок російської ракетної атаки постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир, один послушник помер. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької єпархії УПЦ:

«Уранці 31 жовтня 2022 року російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. Внаслідок цього в Лядівському монастирі під час Божественної літургії був пошкоджений іконостас, впало панікадило та повибивало вікна. На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Братія обителі просить усіх піднести молитви за упокоєння душі новоспочилого послушника Вадима».

Послушник Вадим загинув внаслідок обстрілу саме під час Божественної літургії

Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир,

Нагадаємо, в той же день у селі Наславча (Молдова) впала збита українськими силами ППО російська ракета. Це село знаходиться за 8 кілометрів від Лядової, де розташований монастир. Їх розділяє річка Дністер.

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