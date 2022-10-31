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Світ

Уламки збитої над Україною російської ракети впали на село у Молдові (фото)

12:29 31 жовтня 2022
Село у Молдові

Під час масованої ракетної атаки на Україну 31 жовтня на півночі Молдови в населеному пункті Наславча вранці впала російська ракета. Про це повідомляє МВС країни.

У МВС Молдови заявили, що на село впали уламки російської ракети, яку збила українська ППО.

Зазначимо, що обстрілу піддалися серед інших і Черновицька та Вінницька області, що межують із Молдовою.

Як писали «ФАКТИ», за дві години ЗСУ збили 44 із понад 50 випущених по Україні ракет.

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