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Ракетний обстріл України: постраждали 10 областей, знеструмлено сотні населених пунктів, — Шмигаль

13:28 31 жовтня 2022
Денис Шмигаль

Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль — не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44», — заявив він.

Глава Кабміну додав, що ремонтні бригади працюють на повну потужність.

«На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні!» — закликав Шмигаль.

Як писали «ФАКТИ», від російській ракетних атак 31 жовтня постраждала не лише Україна, але й Молдова. Уламки ракети упали на одне з молдовських сіл.

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