«Бачу світ по-іншому»: Меган Маркл розповіла зворушливі подробиці про дочку Лілібет

У зв'язку з траурними церемоніями після смерті королеви Єлизавети II принц Гаррі та герцогиня Меган були присутні на багатьох публічних заходах у Великій Британії. Тоді ЗМІ багато писали про королівських осіб, які нині проживають у США. Але про двох їхніх дітей вже давно нічого не повідомлялося. У новому епізоді свого подкасту Archetypes герцогиня Сассекська поділилась новинами про сина Арчі та доньку Лілібет, повідомляє People.

«Лілі щойно почала ходити», — похвалилась горда мати.

У цьому епізоді Меган також розповіла про свій «ранковий поспіх» вдома в Монтесіто, Каліфорнія.

«Я впевнена, що з їхнім дорослішанням все буде тільки більш хаотичним», — заявила вона, маючи на увазі Лілібет та Арчі.

Меган щодня сама готує сніданок для своєї сім'ї.

«Я готую сніданок для всіх трьох. Для мене це дуже важливо. Мені дуже подобається це робити, — розповіла мати двох дітей. — Для мене це просто найкращий спосіб розпочати ранок».

За її словами, після сніданку вона годує собак і відвозить Арчі на заняття. Гаррі також зранку допомагає Меган з дітьми.

Герцогиня Сассекська також поділилась, що народження доньки змінило її погляд на те, як бути жінкою:.

«Спочатку у мене був лише Арчі, а тепер я мама доньки. Я бачу світ по-іншому, тому що я знаю, як вона буде бачити світ і певних жінок як приклад для наслідування».

Нагадаємо, днями Меган Маркл застукали на шопінгу у Каліфорнії у комбінезоні за 600 доларів.

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